Acht Listen, zwei gegnerische Fronten: Lienz koppelt

Lienz – SPÖ, NEOS, Grüne und die Liste Stadt Lienz gegen alle anderen: So präsentieren sich die Kandidatenlisten wenige Wochen vor den Gemeinderatswahlen am 27. Februar. In der Osttiroler Bezirkshauptstadt treten acht Gruppierungen an, jede will möglichst viele der insgesamt 21 Sitze erobern. Neben den vier oben genannten Listen sind es noch die ÖVP, die FPÖ, die Liste von Tourismusobmann Franz Theurl mit einigen ÖVP-nahen Namen sowie die impfkritische MFG.