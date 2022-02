Kostenlose Lernbegleitung für Tiroler Schüler fixiert

Bei der Lernbegleitung wird in Kleingruppen versäumter Stoff nachgeholt und Gelerntes geübt und gefestigt.

Innsbruck – Eine ganzjährige kostenlose Lernuntersstützung für Tirols Schülerinnen und Schüler bietet die Arbeiterkammer Tirol gemeinsam mit dem BFI an. Gestern hat das Land Tirol seinen finanziellen Beitrag der „Lernbegleitung“ beschlossen. Insgesamt werden dafür Kosten in Höhe von rund 1,87 Millionen Euro veranschlagt – das Land Tirol stellt bis zu 700.000 Euro zur Verfügung, die Arbeiterkammer Tirol finanziert 1,17 Millionen Euro. Angeboten wird die „Lernbegleitung“ in Innsbruck und allen Tiroler Bezirken.