Empörung in verwaistem Arztsprengel in Pians

Pians, Tobadill, Grins – Wie berichtet, hat der Allgemeinmediziner und Sprengelarzt Richard Antwi nach acht Jahren Dienst in Pians seine Kündigung per 16. März eingereicht. Sosehr Bürgermeister Harald Bonelli sich dem scheidenden Mediziner zu Dank verpflichtet sieht, so heftig fällt seine Kritik an der Gesundheitspolitik aus, speziell beim Thema Hausapotheke.