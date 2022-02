Politik in Kürze: Neues Test-Regime und mehr Transparenz

Die Fragestunde im heute startenden Februar-Landtag hat sich noch vor Sitzungsbeginn um die Hälfte reduziert. Eingebracht waren zwei Anfragen. Jene von NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer („Rückbau von Pflegebetten im Altenwohnheim Kufstein-Zell“) an Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) fällt aber ins Wasser. Weil hierfür der Fragesteller anwesend sein muss. Wird er aber nicht, weil bereits seit Tagen in häuslicher Quarantäne. Und so verbleibt ein „Heimspiel“ für die ÖVP. LA Dominik Mainusch (VP) will – pünktlich vor der Gemeinderatswahl – von Gemeinde-Landesrat Johannes Tratter (VP) wissen, wie es um die wirtschaftliche Situation der Gemeinden so stehe. Zumindest für Fügen wird es Mainusch wohl wissen – dort ist er selbst seit 2016 Dorfchef.