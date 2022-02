FPÖ will Volksbefragung darüber, ob Reutte Stadt werden soll

Reutte – „Was herrscht da für ein politisches Klima in Reutte?“, fragte sich der Außerferner FPÖ-Obmann Fabian Walch bei der Präsentation der Reuttener FPÖ-Liste. Der Medientermin musste in einem Hotel in Breitenwang über die Bühne gehen, „weil uns in Reutte niemand genommen hat. Alle Wirte, die ich angerufen habe, erklärten mir, dass sie keine Nachteile wollten, weil sie in ein Eck gerückt würden, wenn sie die FPÖ bei der Tür hereinlassen würden. Das ist einer Demokratie unwürdig.“ Walch meinte damit nicht die Wirtsleute, sondern den für ihn offensichtlichen Druck im Bezirkshauptort.