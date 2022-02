Ruf nach Altbau-Mietstopp, befristete Verträge regen auf

Ab April würden die Richtwertmieten um etwa 5,8 % steigen – in Tirol von 7,09 auf 7,50 Euro pro Quadratmeter, was für eine 80 Quadratmeter große Wohnung Mehrkosten von fast 400 Euro im Jahr bedeutet. Weiters komme noch für 1982 bis 1984 abgeschlossene Kategorie-Mietverträge eine Mietenanhebung um 5,47 %, die laut der Vorsitzenden der Mietervereinigung Wien, Elke Hanel-Torsch, 250.000 Menschen betrifft. In Summe würden die Erhöhungen somit eine Million Mieter betreffen und circa 140 Mio. Euro ausmachen, so der Leiter der AK-Wien-Abteilung Kommunal und Wohnen, Thomas Ritt.