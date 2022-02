Kulturmanager Waltl: „Osttiroler Kulturnetzwerk ist mein Baby“

Dölsach – Kultur in Osttirol muss noch sichtbarer werden. Dazu hat das Kulturnetzwerk Kulturspur mit dem Kärntner Museumsmanager Christian Waltl einen neuen Geschäftsführer bestellt, der mit 1. Februar seine Arbeit aufgenommen hat. „Ich kann auf dem aufbauen, was mein Vorgänger Manfred Hainzl und die Mitarbeiterinnen Claudia Moser und Elisa De Gaetani in den letzten Jahren geleistet haben. Es gibt viel zu tun“, sagt Waltl. Der 59-Jährige ist Historiker, diplomierter Museumspädagoge, hat in London einen Management-Lehrgang absolviert, bereits mehrere Museen geführt und kann auf Auslandsaufenthalte in Kanada und Bahrain verweisen. „Ich möchte als Kulturmanager nicht nur die Museen betonen, sondern überhaupt alle Bereiche der Kultur in Osttirol stärker vernetzen.“