110 Jahre Gipfelstürmer: Das Abenteuer geht weiter

Innsbruck – „Gipfel zu stürmen, hei, das ist eine Pracht, wo sich Felswände türmen, das Herz einem lacht. Was kann es Schöneres geben?“: Möglicherweise gingen Konrad Schuster vor 110 Jahren derartige Gedanken durch den Kopf, denn am 10. November 1911 gründete er in Innsbruck die Alpine Gesellschaft Gipfelstürmer. Ein Name als Programm: Seitdem haben die Mitglieder des Vereins unzählige Berge bestiegen, zahlreiche Erstbegehungen gemacht und Abenteuer auf der ganzen Welt erlebt.