Kleinboden stieg in Staatsliga auf

Das vergangene Wochenende der Tiroler Eisstocksportler stand für vieles – nur nicht für Langeweile. Auch weil Sensationen selten zum Gähnen animieren. Die Akteurinnen des ESC Kleinboden (Zillertal) siegten in der Bundesliga West in Marchtrenk und stiegen in die Damen-Staatsliga auf – die „Königsklasse“ im österreichischen Stocksport. Das dafür verantwortliche Quartett – Barbara Lang, Renate Lanthaler, Michaela Metzger und Johanna Schober – strahlte mit dem Pokal um die Wette. Der SV Breitenbach II verfehlte den Aufstieg mit Rang drei knapp, der ESC Imst (10.) stieg in die Landesmeisterschaft ab.