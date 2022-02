Nach Petition und Kritik: Biden erwähnt Autobauer Tesla in einer Rede

Musk hatte sich in den vergangenen Monaten wiederholt darüber geärgert, dass er vom Weißen Haus übergangen wurde. Erst am 30. Jänner schrieb der E-Auto-Pionier auf Twitter: "Aus unbekannten Gründen ist (der Präsident) nicht in der Lage, das Wort 'Tesla' auszusprechen". Der Demokrat Biden hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass er die traditionellen, gewerkschaftlich organisierten US-Autobauer bevorzugt.