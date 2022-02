Chats bringen Wolfgang Sobotka erneut in Erklärungsnot

Schon als Vorsitzender des Ibiza-U-Ausschusses war Sobotka umstritten, weil er in untersuchte Causen involviert war.

Wien – Und wieder: Chats, Chats, Chats. Mittlerweile werden solche Tag für Tag publik. Die ÖVP kommt immer mehr in Bedrängnis.

Nach der damaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (gegenüber Kabinettchef Michael Kloibmüller befand sie 2016: „Rote bleiben Gsindl! Schönen Schitag!“) und ÖVP-Klubchef August Wöginger (wegen der Finanzamtsposten-Causa) ist Wolfgang Sobotka in Erklärungsnot. Der jetzige Nationalratspräsident soll als Innenressortchef auf einem Ministerienserver eine Liste mit dem Namen „Interventionen“ gespeichert haben. Aus Nachrichten aus dem Handy Kloibmüllers geht das hervor.

Sobotka, wie Mikl-Leitner aus der niederösterreichischen ÖVP, wird dem U-Ausschuss zu den Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP vorstehen; dieser beginnt am 2. März. Das gehe nicht an, befindet der FPÖ-Fraktionsführer im Ausschuss, Christian Hafenecker: „Wer Posten geschachert und wegen Interventionen für ÖVP-Günstlinge sogar eine Interventionsliste führen hat lassen, kann an der Aufklärung nicht mitwirken. Da würde man den Bock zum Gärtner machen.“