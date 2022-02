Landtag blickte den Tiroler Gemeinden ins Finanz-Häferl

Innsbruck – „Häferlgucker“. So werden Menschen genannt, die ihre Nase in fremde Kochtöpfe halten, um dort hinter die Geheimnisse so mancher zubereiteter Spezialität zu kommen. Auch der Landtag wollte gestern via Fragestunde einen Blick riskieren – und zwar in die Finanz-Töpfe der Tiroler Gemeinden. Das Fragerecht lag bei der VP – Adressat war Gemeinde-Landesrat Johannes Tratter (VP). Pünktlich vor den anstehenden Gemeinderatswahlen am 27. Februar. Bei welcher die ÖVP hofft, ihre kommunale Vormachtstellung verteidigen zu können. Ein Schelm, wer dahinter keinen Zusammenhang erkennen will.