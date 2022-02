FPÖ fürchtet um Wähler in Quarantäne, ÖVP winkt ab

Am 27. Februar wird gewählt. Nicht alle kommen ins Wahllokal.

Innsbruck – Am 27. Februar gehen die Gemeinderatswahlen über die Bühne. Die FPÖ fürchtet, dass nicht alle Wähler auch wählen können, und meint damit die in Quarantäne. Nachdem das Kontaktmanagement zusammengebrochen ist und „nur“ noch positiv Getestete, nicht aber Kontaktpersonen isoliert werden, wird das nicht ganz so viele Wähler treffen, wie es vor Kurzem noch gewesen wären. Aber rund 24.500 waren es gestern Nachmittag, zieht man jene von Innsbruck ab, wo nicht gewählt wird, bleiben rund 20.500 übrig.