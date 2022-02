„Top of the Mountain Spring Concert": Simply Red gastiert am 2. April in Ischgl

Am 2. April geben Simply Red ihr Ischgl-Debüt und eröffnen mit dem ersten "Top of the Mountain Spring Concert" die neue Eventreihe "Spring Blanc".

Ischgl – Die britische Pop-Band Simply Red mit Frontmann Mick Hucknall gastiert am 2. April in Ischgl und eröffnet mit dem ersten "Top of the Mountain Spring Concert" die neue Eventreihe "Spring Blanc". Diese soll den Gästen "neben ganz besonderen Skimomenten" ein "buntes Programm voller Kulinarik und Musik" bieten, wie die Veranstalter am Donnerstag ankündigten.