Produktionsindex im Dezember um 3,9 Prozent über Vorjahr

Im Industriebereich verzeichnete die Hauptgruppe Energie mit plus 27 Prozent einem kräftigen Zuwachs. Gestiegen ist die Produktion auch bei Vorleistungsgütern (plus 6,3 Prozent), Verbrauchsgütern (plus 4,9 Prozent) und Investitionsgütern (plus 4,6 Prozent), während es bei Gebrauchsgütern einen leichten Rückgang um 0,4 Prozent gab. "Die positive Entwicklung der Industrie im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde von vielen Branchen gestützt. Auffällig hoch war der Anstieg bei der Energieversorgung, die Teil der industriellen Hauptgruppe Energie ist, mit plus 29,9 Prozent", so die Statistik Austria in ihrer heutigen Pressemitteilung.