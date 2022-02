Neue Eskalationsgefahr: Libyens Parlament wählt neuen Regierungschef

Tripolis, Benghazi – In Libyen nehmen die Spannungen zwischen den politischen Lagern nach der geplatzten Wahl wieder zu. Das Parlament mit Sitz im Osten des Bürgerkriegslandes bestimmte am Donnerstag eigenmächtig einen Nachfolger für Abdul Hamid Dbeiba als Chef der Übergangsregierung, wie die libysche Nachrichtenagentur Lana meldete.

Dbeiba war im Zuge des UN-Friedensprozesses für das Amt bestimmt worden. Sein Mandat lief jedoch eigentlich mit dem Wahltermin am 24. Dezember aus. Dbeiba wehrt sich aber gegen einen vom Parlament bestimmten Nachfolger und will seine Macht eigenen Angaben nach nur an eine legitim gewählte Regierung übergeben. Ein neuer Termin für die verschobene Abstimmung steht aber noch nicht fest.