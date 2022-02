Gewalt an Frauen: Gemischte Reaktionen auf Notruf-App

Kritik an dem Vorhaben, das ab März starten soll, kommt von Frauenorganisationen. Betroffene hätten oft kein Vertrauen in die Polizei. Weil sie negative Erfahrungen gemacht hätten oder nicht genau wüssten, was dann passiert, sagte Maria Rösslhumer vom Verein Autonome Frauenhäuser (AÖF) in Ö1.