2:4 gegen Villach: Play-off-Zug ist für die Haie fast schon abgefahren

Innsbruck – Nach dem 3:6 vom Vorabend waren die Haie am Donnerstag in der Tiwag-Arena auf Wiedergutmachung aus. Cheftrainer Mitch O’Keefe und Angreifer Daniel Leavens fehlten nach positivem Coronatest erneut, auch Lukas Bär war nicht an Bord. Kapitän Jan Lattner rückte vom Angriff wieder in die Verteidigung zurück.