Kanadischer Truckerprotest findet Nachahmer

Mit durchaus paradoxen Auswirkungen, wie die österreichische Sozialwissenschafterin Mascha Gugganig von der University of Ottawa berichtet. So hätten viele Geschäfte in der Innenstadt von Ottawa wegen der Proteste nicht aufsperren können, obwohl sie das nach dem Lockdown im Bundesstaat Ontario nun wieder dürften. „Die Menschen in Downtown sind einfach schon extrem fertig. Es stehen überall Lkw und Campervans, und die Trucker haben die ganze Zeit über ihre Hupen betätigt.“ Seit als Gegenmaßnahme ein zehntägiges Hupverbot für ganz Ontario verhängt worden sei, würden die Trucker den Lärm mittels Anstarten der Motoren erzeugen. Die Lärmbelastung sei aber nur eine Seite des Problems, sagt Gugganig, denn die Blockierer verhielten sich oft aggressiv gegenüber Passanten, etwa weil diese Masken tragen.

An dieser neuen Regelung entzündete sich der Protest der Trucker, der nun aus Ottawa in die Welt schwappt: An die kanadischen Demonstrationen angelehnte Konvois gibt es inzwischen auch in Australien und Neuseeland. In den USA berichteten Medien von einer Warnung des US-Heimatschutzministeriums, wonach sich ein Konvoi bereits am Sonntag aus Kalifornien ins Tausende Kilometer entfernte Washington in Bewegung setzen könnte.