ÖVP in der Krise: Wenn Emotion die Rationalität untergräbt

Wien – In Ostösterreich gehen am Wochenende die Semesterferien zu Ende. Eingeführt wurde die schulfreie Woche nach dem Austeilen der Halbjahreszeugnisse in den 1970er-Jahren. Damals sprach man von Energieferien – und es war eine der Antworten auf die seinerzeitige Ölkrise. Heute bringen die Semesterferien vor allem dem Wintertourismus wichtige Einnahmequellen, und sie dienen Familien zum Erholen und Energietanken.