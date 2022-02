Tiroler Sparkasse baut digitale Beratung weiter aus

„Sieht man sich das damalige Geschäftsmodell an, so würde man es heute wohl als Start-up bezeichnen“, so Höller. Die Idee sei der Glaube an die Chance auf eine Vorsorge für alle Menschen gewesen. Und dies sei heute noch der Markenkern der Bank. „Der wesentliche Kern der Aufgabe besteht darin, gerade beim Thema Vorsorge und Finanzen hochqualitative und faire Beratung zu leisten“, so Unterdorfer. Rund um diesen Anspruch werde auch der Ausbau digitaler Angebote und Beratung via Telefon, Video oder Chat vorangetrieben. In der Corona-Krise habe sich gezeigt, dass die Kunden das Beratungsangebot auf Distanz zuerst „aus der Not heraus“, mittlerweile mit Begeisterung angenommen haben. Diese Entwicklung bringe mit sich, dass ein Filialnetz wie früher nicht mehr notwendig sei. Das bedeute aber nicht, dass man „aus der Fläche“ verschwinden will. Man werde die Filialen vor Ort weiter konsequent auf „Beratung“ hin trimmen, denn die Verankerung in den Regionen sei nach wie vor wichtig, so Unterberger.