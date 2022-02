Reaktionen zu Puchners Silberfahrt: „Nicht gewusst, ob es noch weiter geht"

Mirjam Puchner (Silber): "Ich bin megahappy, ich checke das noch gar nicht so. Das hätte ich mir nie erwartet, ich habe mir diese Tage hier schwergetan, dass es heute so gut aufgeht, ist unglaublich. Ich bin schon mit dem Gefühl hergekommen, dass ich weiß, ich kann mithalten. Ich wusste, dass ich es draufhabe, aber es muss erst einmal aufgehen. Die Medaille hat brutales Gewicht, es war so schwer die letzten Jahre, ich war teilweise schon so am Ende, dass ich nicht gewusst habe, geht es noch weiter oder nicht. Ich habe letztes Jahr und heuer die Freude wieder mehr zurückbekommen. Das ist schon die Belohnung für alles, was die letzten Jahre war. Ich habe viel Unterstützung bekommen, dafür muss ich Danke sagen. Dass ich mit Silber heimfahre, ist ein Wahnsinn."