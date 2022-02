Lebensmittel-Rettung geht in Hall jetzt ganz einfach

Hall – Lebensmittelverschwendung ist ein massives gesellschaftliches Problem – auch in Tirol: Rund 13.500 Tonnen an vermeidbaren Lebensmittelabfällen landen hierzulande jährlich im Restmüll. Doch die Zahl der Initiativen, die gegensteuern wollen, wächst. Eine davon ist die internationale „Foodsharing“-Bewegung: Dabei holen Ehrenamtliche perfekt genießbare, aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel bei (Super-)Märkten ab und stellen sie der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung. Aber auch jede(r) Einzelne ist eingeladen, die so genannten „Fairteiler“ zu befüllen.

Initiatorin war Alev Yagmur-Karsak von der Initiative „Komm Ent Hall“, die sich für soziale Stadtteilentwicklung und Integration einsetzt – sie kennt das Projekt aus ihrer Wohngemeinde Jenbach. Der Haller „Fairteiler“ entstand – wie jener in Jenbach – in Zusammenarbeit mit der Abfallwirtschaft Tirol Mitte (ATM), die sich im Rahmen des EU-geförderten Projekts „Marlene“ intensiv mit Konzepten zur Rettung von Lebensmitteln beschäftigt. Die Stadt Hall fand einen geeigneten Standort mit Stromanschluss – und spendierte auch den Kühlschrank. Um die Betreuung kümmert sich ein „Foodsaver“ (also Lebensmittelretter) aus Hall: „Die Lebensmittel werden von Geschäften aus der Region gespendet. Weitere Kooperationspartner sind immer willkommen. Aber die Idee ist, dass jeder selbst etwas reintut und rausnimmt“, erklärt der Aktivist (der keinen Wert darauf legt, seinen Namen in der Zeitung zu lesen). „Der Fairteiler steht rund um die Uhr allen offen.“