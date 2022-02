Grünmandl spielen und mit Grünmandl spielen

Michaela Senn (Regie) und die Schauspielerinnen Juliana Haider und Michaela Posch haben die „Meinungsforschung im Gebirge“ also etwas angereichert. Was vor allem zeigt, dass sich seit den 1970ern, als Grünmandl und Peer ihre Interviews improvisierten, nicht allzu viel geändert haben kann: Dubiose Autoritäten reden viel, sagen wenig und bocken hemdsärmelig rum, wenn das, was sie gemeint, aber nicht gesagt haben, nur halbverstanden wird. Das ist so schmerzhaft nah an der Realität, dass es für die Bühne verfremdet werden muss. Deshalb hat Senn das Stück zum Stück im Stück gemacht, das von Haider und Posch im selbstgezimmerten Rundfunkstudio eher geprobt als gespielt wird. Das erlaubt Überzeichnung und lustvolles Aus-der-Rolle-Fallen. Das große Rätsel Tirol wird dadurch nicht gelöst. Aber es lässt sich etwas leichter mit dem Rätsel leben. Wenigstens für ein kurzweiliges Stündchen. Kurzum: „Gut gemeint“ ist gut gemeint – und ziemlich gut gemacht. Heute Freitag um 20 Uhr kommt es ein zweites und vorerst letztes Mal zur Aufführung. (jole)