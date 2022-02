Online-Diskussion im Video: Wörgls BM-Kandidaten lieferten sich Wortgefecht

Wörgl – Sieben Listen treten in Wörgl zur Gemeinderatswahl an, alle stellen Bürgermeisterkandidaten. Am Donnerstagabend lud die TT zur risikofreien und quarantänefreundlichen Online-Diskussionsrunde. Hedi Wechner (Liste Hedi Wechner), Iris Kahn (Wörgler Grüne), Michael Riedhart (Wörgl bewegen/Team Michael Riedhart), Christian Huter (Freiheitliche Wörgler Liste), Roland Ponholzer (Wir für Wörgl/Liste Roland Ponholzer), Christoph Huber (NEOS Wörgl) und Richard Linser (Menschen Freiheit Grundrechte) stellten sich den Fragen der TT-Redakteure Jasmine Hrdina und Wolfgang Otter, Wortgefecht inklusive.