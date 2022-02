Corona und Schule, Bundesliga-Start, Ukraine-Konflikt: Das war „Tirol Live"

Erster Gast bei „Tirol Live" am Freitag war WSG-Trainer Thomas Silberberger. Der einzige Tiroler Erstligisten will am Samstag (17 Uhr, Live-Ticker auf TT.com) zum Frühjahrsauftakt gegen Sturm Graz überraschen. „Wir brauchen einen absolut perfekten Tag“, schickte Silberberger voraus. „Es ist gut, dass es losgeht und der Druck wieder steigt. Wir haben eine schlagkräftige Mannschaft.“