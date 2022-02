Acht Tote bei Polizei-Einsatz in Favela von Rio de Janeiro

Gewehre, Handgranaten, Pistolen und eine große Menge Drogen wurden beim Polizeieinsatz in Vila Cruzeiro sichergestellt.

Rio de Janeiro – Bei einem Polizei-Einsatz in einer Favela der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Polizisten der Spezialeinheit Bope und der Autobahnpolizei hätten in Vila Cruzeiro nach Kriminellen aus Jacarezinho gesucht, berichtete die Polizei des Bundesstaates Rio de Janeiro am Freitag. Es sei zu einem Schusswechsel gekommen. Die verletzten Kriminellen seien ihren Verletzungen erlegen.