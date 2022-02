Lkw-Lenker mit gefälschtem Frachtbrief auf Fernpass Straße erwischt

Musau – Einmal mehr wurde ein Lkw-Lenker mit einem gefälschten Frachtbrief auf der Fernpass Straße erwischt. Am Freitag gegen 11.30 Uhr wurde der 46-Jähriger, der mit seinem Sattelkraftfahrzeug von Deutschland in Richtung Italien unterwegs war, an der Kontrollstelle Musau angehalten. Laut des von dem Rumänen vorgelegten Frachtbriefs durfte er über die Fernpass Straße fahren.