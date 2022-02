Startschuss für Ausbau des Galtbergs in der Schlick 2000

Die neue Bahn soll von der Froneben- auf die Galtalm führen und Sommer wie Winter in Betrieb sein. (Visualisierung)

Fulpmes – Nicht mit 100, sondern mit 120 Prozent will Martin Pittl, Vorstandsvorsitzender der Schlick 2000, den Galtbergausbau nun vorantreiben, wie er sagt. Der Aufsichtsrat fasste in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Grundsatzbeschluss für das rund zwölf Millionen Euro schwere Projekt.