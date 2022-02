Lastwagen fing an Tankstelle in Zams Feuer: Flammen rasch gelöscht

Zams – Glimpflich endete am Freitag ein Brand an einer Tankstelle in Zams. Gegen 11.20 Uhr fing ein Lkw während des Betankens plötzlich Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Zams konnte den Brand rasch löschen und verhindern, dass die Flammen auf andere Autos oder die Zapfanlage übergriffen.