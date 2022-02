Ein Startschuss mit Signalwirkung: WSG-Trainer Silberberger bei „Tirol Live“

Sturm, für Silberberger die „in Österreich aktuell klare Nummer zwei hinter Red Bull Salzburg“, wird gleich aufdecken, wo die WSG nach zwei Abgängen (Leon Klassen, Thanos Petsos) und mit vier Neuzugängen (Kofi Schulz/GER, Tim Prica/SWE, Sandi Ogrinec/SLO und Julius Ertlthaler) steht. Mit wenigen Ausnahmen wie dem Trainingslager in Malta – dank neuer Sponsor-Partnerschaft ziert jetzt die Aufschrift „VisitMalta“ die WSG-Brust – war die Vorbereitung durchwachsen. Das lag einerseits an Corona-Fällen wie Verletzungen, andererseits an den Bedingungen, wie ein Blick auf das tief verschneite Wattener Rasenfeld gestern erkennen ließ.

„Ich denke, wir haben vermutlich die schwierigste Vorbereitung von allen Teams gehabt. Aber wenn wir am Samstag im Tivoli um 17 Uhr im ersten Match auf den Rasen laufen, interessiert das keinen mehr. Dann geht es darum, eine vernünftige Leistung abzuliefern.“ Mehr noch: Es braucht laut Silberberger einen Sahnetag gegen den steirischen Angstgegner, der von sieben Bundesliga-Duellen bislang sechs gegen die WSG gewinnen konnte. Mehr als ein Remis gegen die Blackies war für die Wattener noch nicht drinnen. Es wäre also an der Zeit. Will man die minimale Chance auf die Top sechs und das Erreichen des Meister-Play-offs in den verbleibenden vier Runden im Grunddurchgang noch am Leben erhalten, ist ein Heimsieg wohl Pflicht.