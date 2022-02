Salzburg startete mit 2:1-Sieg bei Rapid ins Liga-Frühjahr

Salzburg erhöhte in der zweiten Hälfte den Druck, Rapid geriet in Bedrängnis.

Wien – Red Bull Salzburg hat das Fußball-Bundesliga-Frühjahr standesgemäß mit einem Sieg eröffnet. Der Serienmeister lag am Freitag bei Rapid zum Auftakt der 19. Runde zwar mit 0:1 zurück, behielt am Ende aber noch mit 2:1 die Oberhand. Damit gelang der Truppe von Coach Matthias Jaissle die Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern München am Mittwoch, jene der Wiener vor dem Europa-Conference-League-Duell mit Vitesse Arnheim misslang hingegen.

Filip Stojkovic (18.) brachte die vor der Pause extrem aggressiven Wiener vor 2000 Zuschauern in Führung, Brenden Aaronson (64.) und Noah Okafor (77.) sorgten für die Wende zugunsten des überlegenen Tabellenführers, der seinen Vorsprung auf Verfolger Sturm Graz zumindest bis Samstag auf 17 Punkte ausbaute. Rapid liegt 24 Zähler dahinter auf Rang fünf und kassierte die zweite Niederlage im Jahr 2022 nach dem bitteren Out im Cup-Viertelfinale gegen den TSV Hartberg. Die Chance, es besser zu machen, bietet sich am Donnerstag im ersten Sechzehntelfinal-Spiel gegen den Adrian-Grbic-Club Arnheim in Wien.