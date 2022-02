Wacker absolviert Generalprobe gegen deutschen Regionalligisten Rosenheim

Wacker-Neuzugang Jong-min Seo spielte heute in Rosenheim.

Innsbruck – Eine Woche vor dem Frühjahrsstart der zweiten Liga in Kapfenberg ist beim FC Wacker noch vieles unklar. Das fängt beim neuen Vorstand um den noch geheim gehaltenen Investor aus Deutschland an und hört aus sportlicher Sicht bei der Zusammenstellung der neu formierten Kampfmannschaft auf. Fix ist, dass die Schwarzgrünen mit dem neuen Cheftrainer Michael Oenning heute die Generalprobe in Bayern absolvieren. Um 13 Uhr wird der letzte Test vor dem Meisterschaftsstart 2022 beim Regionalligisten 1860 Rosenheim angepfiffen.