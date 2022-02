Politik in Kürze: Anfechtung der TVB Innsbruck-Wahl abgewiesen

Die Wahlnachwehen im Innsbruck Tourismus dürften ausgestanden sein. Zumindest aus Sicht der Abteilung Tourismus im Land. Diese soll nämlich nun mit Bescheid sowohl die eingelangte Forderung nach Berichtigung eines Wahlvorschlags in der Stimmgruppe 3 (Liste Giner) zurückgewiesen wie auch jene auf Aufhebung der Wahl am 29. November 2021 zum TVB-Aufsichtsrat abgewiesen haben. So ist es zumindest aus dem Landhaus zu hören. Die Bescheide dürften in den kommenden Tagen zugestellt werden. Wie berichtet, hatte es im Vorfeld Wirbel um eine nachträgliche Änderung der besagten Liste nach erfolgter Einreichung gegeben. Die von der Liste gestrichenen Kandidaten hatten sich in Folge an das Land gewandt.