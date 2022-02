Versuchter Raub in Innsbruck: Zwei Männer verletzt, Täter konnten flüchten

Zwei Unbekannte forderten gegen 20 Uhr einen 19- und einen 24-Jährigen dazu auf, Geld und Handys herauszugeben. Die Männer weigerten sich zunächst. Einer der Täter versuchte daraufhin, dem 24-Jährigen die Geldtasche zu eintreißen, was jedoch misslang. Beim 19-Jährigen probierten es die Täter mit Faustschlägen ins Gesicht und in den Bauch. Doch auch so kamen sie nicht an dessen Geld. Daraufhin ergriffen die Täter die Flucht.