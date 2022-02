Wechsel an der Spitze der NATO: Es könnte eine Frau werden

Brüssel – Politisch erfahren, konflikterprobt und transatlantisch gesinnt – so könnte die Stellenausschreibung für den nächsten NATO-Generalsekretär aussehen. Oder besser: für die NATO-Generalsekretärin. Wenn Amtsinhaber Jens Stoltenberg Ende des Jahres aus dem Amt scheidet, könnte erstmals in der gut 70-jährigen Geschichte des Militärbündnisses eine Frau an die Spitze treten. An geeigneten Kandidatinnen ist kein Mangel.