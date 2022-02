16-jähriger Lenker raste Polizei in Wien davon: Zwei Beamte verletzt

Wien – Ein 16-jähriger Pkw-Lenker hat sich am Freitagabend in Wien eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geleistet. Er raste den Beamten in der Innenstadt davon, fuhr unter anderem über den Gehsteig gegen eine Einbahn und gefährdete Passanten. Bei einem Anhalteversuch fuhr er einem Polizisten über den Fuß, einen zweiten verletzte er, als er sich gegen seine Festnahme wehrte. Das Motiv des Burschen war der fehlende Führerschein, berichtete die Polizei am Samstag.