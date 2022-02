Experten: „UVP-Verfahren könnten effizienter gestaltet werden“

Als „mehr als angemessen“ bewertet Gregor Schamschula, Umweltjurist der Umweltorganisation Ökobüro, die durchschnittliche Dauer der Genehmigungsverfahren. Insgesamt erwiesen sich diese als effizient, es gebe aber Verbesserungspotenzial. So könnten mit besserer Ausstattung der Behörden oder der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit Verfahren noch effektiver abgewickelt werden. Schamschula und der Rechtswissenschafter Nikolaus Handig von der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien haben am Freitag ein Maßnahmenpaket dazu vorgestellt.

Ab einer gewissen Größe eines Projektes kommt das UVP-Gesetz zur Anwendung. Hauptkritikpunkt der von einem solchen Verfahren Betroffenen ist meist die lange Dauer eines solchen Verfahrens und dort liegt auch der Ansatz der beiden Juristen. Die Experten haben auf Basis eigener Studien und einer Analyse von Rechnungshof-Berichten mehrere dieser Verfahrensbremsen identifiziert. Die größten Zeitfresser seien unvollständige Projektunterlagen sowie zu schlecht ausgestattete Behörden und Gerichte. „Genau dort sollte auch die Politik ansetzen“, so Schamschula. Auch Änderungen des Projekts durch die Projektwerbenden selbst erfordern oft neue und umfangreiche Erhebungen während des Verfahrens. Neben beschränkten Ressourcen, die zu einem Mangel an Sachverständigen führen, nennt der Bericht auch fehlende rechtlich verbindliche Strategische Umweltprüfungen (SUP), welche die späteren UVP-Verfahren entlasten könnten. Das betreffe vor allem Defizite in der Energie- und Raumplanung.