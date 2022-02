Jaqui Wolf: In Papa Marios Fußstapfen

Herausgekommen ist ein wirklich hörenswertes Projekt. „Wir haben uns immer wieder gegenseitig Songs vorgespielt, so nach dem Motto: Was sagst dazu? Papa und Christoph (Purtscheller) haben halt das Know-how, und das beschränkt sich bei Weitem nicht nur auf Schlager“, meint Jaqui, und als das Erfolgsduo Mario & Christoph dann mit der Idee zum Song „Mein Glück“ kam, war schnell klar, dass das Lied seine Chance bekommen ­musste.

Und das Ergebnis nennt sich Jaqui feat. Much More. Das Beste aus der einen musikalischen Welt schöpft aus dem Können und der Erfahrung der anderen und am Ende steht eben dieser Song, der im Übrigen nächste Woche in der TT-Hitparade an den Start geht. Super Geschichte! (hubs)