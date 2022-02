Die Play-off-Rechnung schaut für die Haie wirklich nicht gut aus

Innsbruck – Die Freitag-Ergebnisse in der ICE Hockey League mit Heimsiegen von Graz (Punkteschnitt jetzt 1,511) gegen Fehervar und Pustertal (1,548) gegen Znojmo (1,524) waren für die Innsbrucker Haie (1,364) im Kampf um die Pre-Play-off-Plätze ein weiterer Schlag in die Magengrube. Die Haie können es bei fünf Siegen in den letzten fünf Spielen im besten Fall noch auf einen Punkteschnitt von 1,531 schaffen. Es heißt ab dem Bozen-Heimspiel am Dienstag „siegen oder fliegen“.