Lawinenabgang im Wipptal: 63-jähriger Tourengeher verschüttet und gerettet

Eine verschüttete Person wurde in Navis geborgen und per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Navis, Söll – Im Bereich der Schafseitenspitze zwischen Schmirn und Navis ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr eine Lawine abgegangen. Ein Skitourengeher, der gerade alleine am Aufstieg war, wurde verschüttet. Der 63-jährige Österreicher wurde von anderen Tourengehern befreit und mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Erst war von sechs verschütteten Personen die Rede gewesen, wobei fünf davon unverletzt geblieben seien.