Blitze aus heiterem Himmel: Leben mit Epilepsie

Innsbruck – „Wir haben Patienten, die einen 6000er besteigen und exzessiv Rad fahren, wir haben Professoren, Rechtsanwälte, Wissenschafter, aber auch Menschen mit Mehrfachbehinderung“, sagt Gerald Walser, stv. Leiter der Epilepsiemonitoring-Einheit an der Innsbrucker Uniklinik für Neurologie. So unterschiedlich die Patienten, so komplex sind auch Ursachen und Formen der Epilepsie.