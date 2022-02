41-Jähriger in Bayern von umstürzendem Baukran erschlagen

Würzburg – In Bayern ist am Montagvormittag bei Dacharbeiten an einem Haus in der Nähe von Würzburg ein Baukran umgestürzt und hat einen 41-jährigen Mann erschlagen. Der tonnenschwere Kran sei in Hettstadt aus zunächst unklaren Gründen umgefallen, teilte die Polizei mit. Der Bewohner des Hauses wurde den Angaben zufolge unter dem Baukran eingeklemmt und erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.