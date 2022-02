Arbeiter stürzte auf Baustelle in Axams rund 6,5 Meter in die Tiefe

Axams – Auf einer Baustelle in Axams ist es am Montagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Arbeiter (47) stürzte 6,5 Meter tief auf den Boden. Der 47-Jährige war gerade mit Schnürungsarbeiten von einem Schalungspaket beschäftigt gewesen. Die örtliche Feuerwehr barg den Mann gemeinsam mit den angerückten Einsatzkräften aus Zirl. Ein Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten anschließend in die Klinik. (TT.com)