Vielseitiger Frühling in der Silberstadt

Am Palmwochenende wird in der Franz-Josef-Straße wieder ein vielfältiges Programm für die ganze Familie geboten. Kleine Besucher erwarten viele Stationen, bei denen sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Außerdem wird es wieder ein großes Gewinnspiel geben, an dem alle Besucher der Osterwelt teilnehmen können. Die Veranstaltung findet am Freitag, 8. April, von 14 bis 17 Uhr, und am Samstag, 9. April, von 9 bis 12 Uhr, statt.