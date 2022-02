Hochstapler in Indien heiratete 14 Frauen und stahl ihr Geld

Neu-Delhi – Einen Mann fast wie aus der Netflix-Serie "Tinder Swindler" gibt es auch in Indien: Er habe seit den 80er-Jahren mindestens 14 Frauen in verschiedenen Bundesstaaten geheiratet – dabei sei es ihm vor allem um ihr Geld gegangen, sagte ein Polizeisprecher bei einer Pressekonferenz. Er habe sie um umgerechnet Hunderttausende Euros betrogen. Der Mann sei am Montag festgenommen worden.