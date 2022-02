Schwedisches Berufungsgericht lässt "Estonia"-Fall neu prüfen

Göteborg – Der Prozess um aufsehenerregende Funde am Wrack der 1994 gesunkenen Ostsee-Fähre "Estonia" wird ein Jahr nach dem Freispruch zweier Schweden neu aufgerollt. Ein Berufungsgericht in Göteborg hob das Urteil eines Bezirksgerichts am Dienstag auf und schickte den Fall zur erneuten Prüfung an die Vorinstanz zurück. Die Richter sind der Ansicht, dass der Fall gemäß schwedischem Recht überprüft werden könne - auch wenn die Funde von einem deutschen Schiff aus gemacht wurden.