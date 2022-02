Moderatorinnen bekanntgegeben: Drei Comedy-Ladys für die Oscars

Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr einen Publikumspreis geben. An der Abstimmung teilnehmen können aber nur Menschen, die in den USA leben. Bis dato haben die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, wie die US-Filmakademie offiziell heißt, über die Vergabe der Preise in mehr als 20 Kategorien bestimmt. Die Organisatoren kämpfen allerdings gegen drastisch sinkende Publikumszahlen bei der Preisverleihung an. Bei der Zeremonie im vergangenen Jahr sahen nur noch rund zehn Millionen Menschen zu – weniger als die Hälfte der TV-Zuschauer von 2020.