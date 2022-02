Slalom als letzte Chance für Feller und Co. auf eine Einzelmedaille

Yanqing – Was haben Clement Noel (FRA), Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Johannes Strolz (AUT) Lucas Braathen (NOR), David Ryding (GBR) und Linus Straßer (GER), was Manuel Feller nicht hat? Richtig: einen Saisonsieg. Und doch reihen die Buchmacher von tipp3 den Fieberbrunner hinsichtlich des Olympia-Slaloms am Mittwoch (3.15/6.45 Uhr MEZ, live TT.com-Ticker) mit einer Siegquote von 6,0 hinter Noel (5,0) auf Rang zwei.