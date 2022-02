Ein Schaufenster schließt sich: Leipziger Buchmesse fällt erneut aus

Die Leipziger Buchmesse 2022 hätte Mitte März stattfinden sollen. Der Branchentreff fällt zum dritten Mal in Folge aus. © imago

Von Joachim Leitner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck, Leipzig – Alois Hotschnigs Roman „Der Silberfuchs meiner Mutter“ erschien Anfang September. Derzeit – also gut fünf Monate später – steht das Buch an der Spitze der Literaturbestenliste des deutschen Südwestrundfunks (SWR). Für die wählen 30 Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker ihre aktuellen Favoriten. Buchhandlungen und Literaturveranstalter in ganz Deutschland orientieren sich an diesen Empfehlungen. Auch Rundfunk- und Presse-Redaktionen reagieren darauf. Die Bestenliste generiert keine Bestseller, aber sie stellt Bücher, auch solche, die sich den vordergründigen Vorgaben des Marktes entziehen, ins Schaufenster. Dass das gerade für österreichische Autorinnen und Autoren von enormer Bedeutung ist, steht außer Frage. Wer in Österreich von Literatur, vom Buchverkauf und Lesungen, halbwegs leben will, braucht Sichtbarkeit in Deutschland. Auch wenn man auf diese Sichtbarkeit, wie das Beispiel Hotschnig zeigt, bisweilen warten muss, bis die deutschen Spitzentitel durchgearbeitet sind.

Auch die Leipziger Buchmesse, die heuer zum dritten Mal in Folge abgesagt wurde, ist ein für die hiesige Literatur wichtiges Schaufenster – ein Aufmerksamkeitsmultiplikator. Vor allem für Autorinnen und Autoren ist Leipzig wichtig. Von den Buchhaltern der Buchbranche hört man seit geraumer Zeit, dass der Betrieb bislang im Großen und Ganzen gut durch die Corona-Krise gekommen ist. Für die, die Bücher schreiben, gilt das nur bedingt: Auftritte ohne Zahl wurden abgesagt, Veranstaltungsreihen verkümmerten, Begegnungen gab es oft nur digital. Bücher wurden trotzdem verkauft, aber eben vornehmlich solche, die sich schon vor der Pandemie zigtausendfach verkauften: Thriller und Ratgeber zum Beispiel. Für Bücher, die mehr sein wollen als professionell lektorierter Content, sind die Zahlen, das bestätigen Insider, weit weiniger rosig.

Die Messe in Leipzig hat sich seit den 1990er-Jahren als Publikumsmesse etabliert. Das liegt nicht zuletzt am Lesefestival „Leipzig liest“, das die Messe zunächst begleitete – und schnell zu ihrer Hauptattraktion wurde. Mehr als 3500 Veranstaltungen an gut 600 Orten fanden im Rahmen des Festivals zuletzt statt. Auch „Leipzig liest“ gibt es heuer nicht. Europas größte Lesebühne, auf der sich nicht nur die Stars der Szene präsentierten, sondern auch Autorinnen und Autoren, die noch entdeckt werden wollen, bleibt erneut leer.

Darauf hat Gerhard Ruiss, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren, gestern noch einmal hingewiesen – und unterstrichen, was nach der dritten Absage im dritten Pandemie-Jahr auf dem Spiel steht. Bereits die Ankündigung der Absage vor einer Woche nannte Ruiss „eine Katastrophe“. Nun macht er sich, wie viele andere Beobachter, Sorgen, dass der Leipziger Messe für immer das Aus droht. Die Interessenvertretung der heimischen SchriftstellerInnen unterstütze alle Anstrengungen, den Weiterbestand der Leipziger Buchmesse vorbehaltlos zu sichern, schreibt er in einer Aussendung. Unbegründet ist die Sorge um die Zukunft des Branchentreffs nicht.

Die neuerliche Absage der Messe wirft Fragen auf. Deutschlands Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will ihnen, das kündigte sie dieser Tage an, in „Zukunftsgesprächen“ nachgehen. Man habe die Absage „zur Kenntnis genommen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Roth und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Und: „Dabei darf es mit Blick auf das nächste Jahr nicht bleiben.“ Spätestens seither schallen Alarmglocken durchs Feuilleton: Eine Instituiton des deutschen Geisteslebens ist in Gefahr.

Aber der Reihe nach: Denn noch vor gut zwei Wochen stand außer Zweifel, dass die Buchmesse 2022 stattfinden würde. Die Stadt Leipzig hatte deren Sicherheitskonzept abgesegnet. Etwa 75 Prozent der Aussteller, die auch vor der Pandemie ausstellten, kündigten ihr Kommen an. Dann zogen ausgerechnet drei ganz große Medienkonzerne, Bertelsmann-Randomhouse, Holtzbrinck und Bonnier, ihre Zusage zurück. Wegen der Unwägbarkeiten des Pandemie-Geschehens, hieß es offiziell. Mehr als 60 mitunter namhafte Verlage, darunter Traditionshäuser wie S. Fischer, Rowohlt, Piper oder Manesse, würden der Messe also fernbleiben. Deshalb zog Messedirektor Oliver Zille am vergangenen Mittwoch die Notbremse. Für digitales Alternativprogramm fehlte die Zeit. Die Messe fällt aus.

Der Verdacht, dass die Konzerne mit ihrer Entscheidung überprüfen wollten, ob sie die ihnen zugeschriebene Marktmacht tatsächlich haben, liegt nahe. Gefüttert wird er nicht zuletzt durch den Umstand, dass die Großverlage an anderen Großveranstaltungen, die im selben Zeitraum stattfinden, teilnehmen werden – an der Book Fair in London (5. bis 7. April) zum Beispiel oder dem Literaturfestival Lit.Cologne (15. bis 26. März) in Köln.

Der Vorwurf, dass die Verlagskonzerne die Messe über die Klinge springen ließen, steht im Raum. Das sei nicht nur eine „Absage an die Literatur, sondern auch an den Osten“, zitierte die Süddeutsche Zeitung die Autorin Julia Franck. Auch die Sächsische Zeitung ortet „ein böses Signal“: „Corona könnte ein willkommener Anlass sein, jetzt ganz die Türen zu schließen“ – zumal das „Big Business“ sowieso auf der herbstlichen Buchmesse in Frankfurt gemacht wird. Leipzig ist eher ein Zugeständnis ans Lesepublikum. Doch das blieb dem Lesen zuletzt ja auch ohne Messe treu. Die Ankündigung der scharf kritisierten Verlage, 2023 wieder an der Messe teilnehmen zu wollen, beruhigte bislang niemanden.